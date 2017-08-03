Filistin’de Dahlan Sıkıntısı

Bu çerçevede Hamas ve Fetih hareketleri arasında birleşme ve ortak hükümet oluşturma niyetiyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesinde konuyla ilgili yer verilen haberde şunlar kaydedildi:

Filistin’de, İslami kurtuluş hareketi Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlüğe son vermek için yeni bir girişimin temelleri atılıyor. Bu çerçevede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın geçtiğimiz Pazar günü Hamas’a bütünleşme sürecine ulaşmayı hızlandıracak, ivedi ve bütüncül bir plan sunduğu belirtildi. Hamas ise Abbas’ın teklifine cevaben, herhangi bir önşart olmaksızın Gazze’ye dönük tüm yaptırımların öncelikle kaldırılmasını istiyor. İki tarafın da kiralık katil Muhammed Dahlan’ın, Mısır istihbaratı vasıtasıyla Gazze’ye sızma çabasına karşı birlikte hareket etme niyetini belirttiği ifade ediliyor. Kaynaklara göre, Mahmud Abbas uzlaşma çerçevesinde Hamas’tan Dahlan’ın Gazze’ye sızma girişimini engellemesini istiyor. Taraflar arasında uzlaşının sağlanması halinde, seçimlerin yapılması ve ulusal birlik hükümetini kurulması bekleniyor.

ŞARTLI BİRLEŞME TEKLİFİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Hamas’a teklifi, Gazze’deki idari komiteyi sonlandırması ve Muhammed Dahlan’ın bölgeye sızmasını engellemesi karşılığında, başkanlık makamı tarafından uygulanan tüm idari ve cezai yaptırımların sonlandırılmasını içeriyor. Sonlandırılacak yaptırımlar arasında Gazze’ye yeniden elektrik verilmesi, yakıt girişine müsaade edilmesi ve Gazze’de faaliyette bulunan bankalara para transferine izin verilmesi gibi maddeler bulunuyor. Karşılıklı atılacak adımlar sonrasında, tarafların ikinci adıma geçmesi hedefleniyor. İkinci bölümde, tarafların uzlaşma masasına oturması, “bölünmenin” sona erdirilmesi, seçimlerin yapılması ve nihayetinde Hamas ile bir ulusal birlik hükümetinin kurulması hedefleniyor. Hamas ise tüm bu adımların atılabilmesi için önce Gazze’ye yönelik tüm yaptırımların ivedi olarak kaldırılmasını talep ediyor.

ABLUKAYI FIRSAT BİLDİ

Muhammed Dahlan’ın son dönemdeki hareketliliği ve tekrar Filistin’de etkin olmasının yolunu, Abbas’ın Hamas’a yönelik düşmanca politikaları açtı. Dahlan’ın, Mahmud Abbas ve İsrail’in işbirliği halinde Gazze’ye yönelik abluka ve yaptırımlarını fırsat bilerek Gazze’ye sızma çabasında olduğu biliniyor. Yakın dönemde Mısır istihbaratının tepedeki ismi Halid Fevzi’nin arabuluculuğunda Hamas ile Dahlan arasında Kahire’de görüşmeler yapıldığı Arap medyasına yansımıştı. Hamas yönetimine yakın kaynaklar, Gazze’de milyonlarca insanın abluka şartlarının ağırlaşması ve büyüyen sıkıntılar karşısında, Hamas’ın Muhammed Dahlan ile görüşmeye mecbur kaldığını belirtiyor. Hamas’ın içinde sert tartışmalar yaşandığı ve yurt dışındaki kanadın Dahlan’ın Gazze’ye dönüşüne karşı olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve İsrail’in desteğini alan Dahlan’ın, bölgesel konjonktürü de fırsat bilerek, Hamas’a Gazze’ye yönelik yaptırımları Ağustos sonuna kadar kaldırmayı teklif ettiği daha önce ortaya çıkmıştı.

ABBAS’IN KOLTUK KAYGISI

Hamas’a yönelik düşmanca tutumu nedeniyle, İsrail ile işbirliği yaparak Gazze’deki abluka şartlarını ağırlaştıran Mahmud Abbas, Muhammed Dahlan’ın karşı operasyon ile BAE, Mısır ve İsrail tarafından devreye sokulması sonrasında koltuk kaygısına kapıldı. İsrail ile birlikte hareket ederek Hamas’ı boğma planının tüm Filistin’i etkileyecek bir operasyona dönüşmesi, Abbas’ı, Hamas ile uzlaşma yoluna sevk etti. Bu çerçevede Abbas, kendi elleriyle hortlattığı canavar, Muhammed Dahlan’ın Gazze’ye dönüşünün engellenmesini Hamas’tan talep ediyor. Hamas ise Abbas’ın samimiyetini, “önce Gazze’ye yönelik tüm yaptırımlar kaldırılsın, sonra konuşalım” diyerek test ediyor.