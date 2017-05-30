Filistin ve Gazze İnsani Durum Raporu

Mavi Marmara saldırısının yıl dönümü öncesi Filistin ve Gazze'deki insani durumu tüm boyutlarıyla ele alan iki ayrı rapor Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

3 ayrı saldırıda 4 bin insan hayatını kaybetti

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) ve Gazze Destek Derneği’nin İHH Genel Merkezi’nde ortaklaşa gerçekleştirdiği basın toplantısında ilk söz alan İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Gazze’de 11 yıldır devam eden ablukaya değinerek devam edegelen 3 ayrı büyük saldırıda 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Oruç, şöyle devam etti:

“Bütün uluslararası baskıya rağmen işgalci İsrail oradaki zulmüne istediği gibi devam ediyor. 2014 yılında Kahire’de uluslararası toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Gazze’nin yeniden imarı kararlaştırılmıştı. Geçen 3 yıl içerisinde vaat edilen yardım miktarının çeyreği bile gerçekleştirilemedi. Bu geçen 11 yıl içerisinde yoksulluk ve işsizlik arttı. Şehirdeki altyapı kullanılamaz hale geldi.

“Mavi Marmara, ablukayı hafifletti”

7 yıl önce bugünkü kadar da kötü olmayan durumda 700’e yakın insan gemilere binip Gazze’ye gitmeyi hedeflemişti. İsrail’in saldırısı sonucunda 10 kardeşimiz şehit olmuştu ve bizler uluslararası sularda kaçırılıp hapsedilmiştik. Saldırı sonrası gelen tepkiler sonucunda Gazze iki yıl boyunca nefes alabilmişti. Mavi Marmara saldırısı sonrasında İsrail, Gazze’ye giren yardım kalemlerini artırmak zorunda kalmıştı. Bugün ise ne yazık ki Mavi Marmara’nın Gazze adına elde ettiği kazanımlar unutturulmaya çalışılıyor. Bizler de hem filo katılımcısı hem de organizasyon sahibi olarak 2011 yılından bu yana Özgür Kudüs Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu sene yine gerçekleştireceğiz. Hepinizi yarınki yürüyüşümüze davet ediyoruz.”

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan Mavi Marmara’nın da 7’nci yıl dönümünde böyle bir basın açıklaması düzenlemek istediklerini belirten Oruç, tüm Gazze ve Filistin dertlilerini 31 Mayıs Çarşamba günü Taksim’de gerçekleştirilecek olan Özgür Kudüs Yürüyüşü’ne davet etti.

“İsrail kuşatması insani krizi artırıyor”

Gazze Destek Derneği Müdürü Abdülmecit Alaloud da ‘Gazze Şeridi İnsani Durumu Yıllık Raporu’ndan özetle şunları söyledi:

“Gazze Şeridi'nde 11 yıldır devam eden kara, hava ve deniz ablukası, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer olan ve nüfusun yüzde 71'ini oluşturan mültecilerin 8 mülteci kampına dağılmış vaziyette bulunduğu 5 ana vilayette yaşayan 2 milyon Filistinliyi hedef alıyor. Arkasında 4 bin 333'den fazla şehit 19 bin 168 yaralı ve toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77'si anlamına gelen 292 bin 502 hasar görmüş ev bırakan ve üçü yıkıcı olan çeşitli saldırılarla devam eden İsrail kuşatması, bu insani krizi daha da arttırıyor. Son saldırının ardından girişilen yeniden yapılandırma sürecindeki ilerleme seviyesi yüzde 43'ü geçemedi. 2016 yılının sonuna kadar hâlâ 7 bin 333 yıkılmış ev ve 65 bin yerinden edilmiş insan bulunmaktadır.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müdahaleye çağırıyoruz”

Dünyanın gözü önünde insan haklarının apaçık bir şekilde baltalanması ve Gazze’de insanlığı hedef alan ve derinleşen insani durumun gölgesi altında, insan vicdanı hepimizden aşağıdaki acil kararları almamızı talep ediyor. Türkiye Hükümeti ve daima bütün dünyadaki mazlumların yanında durduğuna şahit olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu krizin sonlandırılması ve etkilerinin hafifletilmesi için acil müdahaleye çağırıyoruz.

Bu açıklamanın sonunda bu kadar yıldan sonra Filistinlilerin, hayatlarının baltalanarak ve bir azaba çevrilerek büyük bir hapishaneye dönen Gazze Şeridi’nde rehin olarak tutulmasının devam etmesi kabul edilemez. Gazze yaşamayı hak ediyor!”

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.