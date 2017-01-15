Filistin Ulusal Diyaloğu Konferansı Moskova'da Başladı

Filistin sahasındaki bölünmüşlük halini sona erdirmeyi amaçlayan Filistin Ulusal Diyaloğu Konferansı bugün (15 Ocak Pazar) Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Filistinli sekiz grubun katıldığı konferansın iki gün süreceği ve konferansta Filistin'deki bölünmüşlük halinin sona erdirilmesinin ele alınacağı bildirildi.

Konferansa katılan Filistinli grupların temsilcilerinin yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilmelerinin beklendiği ifade edildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Rusya'da düzenlenen konferansa Musa Ebu Merzuk başkanlığında bir heyetle katılıyor. Hamas heyeti konferans için Cumartesi günü Moskova'ya gitti.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım, Rus araştırma enstitüsünün Filistin diyaloğuyla ilgili düzenleyeceği konferansa Hamas'ın katılacağını açıkladıktan sonra Hamas'ın uzlaşının sağlanmasına yönelik her çağrıyı memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

FİEM