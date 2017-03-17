Filistin Milli Fonu'nun "Terör Listesi"Ne Alınmasına Tepki

»Ana Sayfa»Filistin
17.03.2017 15:05
Filistin Milli Fonu'nun "Terör Listesi"Ne Alınmasına Tepki
Filistin Devlet Başkanlığı, işgalci İsrail yönetiminin Filistin Milli Fonu'nu terör örgütleri listesine almasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansında (WAFA) yayımlanan Başkanlık açıklamasında, İsrail'in attığı adım Oslo Anlaşmasının ihlali olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Filistin Milli Fonu'nun uluslararası denetim ve şeffaflık ölçütlerine göre ve imzalanan anlaşmalar çerçevesinde görevini yürüten bir kuruluş olduğu vurgulandı.

Söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'un özel temsilcisinin barışa katkı sunacak bir ortam oluşturmak için bölgede olduğu bir dönemde alındığına dikkat çekilerek, bunun İsrail'in "ABD'nin çabalarını sabote etmek için başlattığı hafife alınmayacak bir girişim" olduğu ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında, "Bu kararı reddediyoruz. İsrail tarafının bu karardan vazgeçmesini istiyoruz. Söz konusu olay İsrail ile olan hukuki ilişkiler ve anlaşmaların temeline bomba koyacaktır." ifadeleri kullanılarak, tüm ülkelere söz konusu kararı reddetme çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın dün Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Milli Fonu'nun "terör örgütleri listesi"ne dahil edilmesi yönünde karar aldığı bildirilmişti.

Liberman, söz konusu kurumun, "İsrail aleyhinde terör faaliyetlerinden sorumlu kesimlere devamlı destek sağladığını" öne sürerek, fonun mal varlığına el konulmasına ilişkin de bir karar alınabileceğini ifade etmişti.

FKÖ tüzüğüne göre, 1964'te kurulan Filistin Milli Fonu, örgüte ait tüm mali konulardan sorumlu tek kurum niteliğini taşıyor.

 

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