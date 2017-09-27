Filistin INTERPOL’e Üye Oldu

INTERPOL’ün sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabında bugün (27 Eylül Çarşamba) yapılan açıklamada, "Filistin Devleti örgüte üye oldu" ifadesine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, oylama sonucundan ve Filistin’in Uluslararası Polis Teşkilatı’na üyelik başvurusunun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El-Maliki, oylama sonucunun Filistin’in kanunları uygulama gücüne ve INTERPOL’ün temel değerlerine bağlılığına güvenin yansıması olduğunu belirtti.

Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat tarafından yapılan açıklamada, Filistin Devleti’nin INTERPOL’e üyeliğinin onaylandığı belirtilerek, Çin’in başkenti Pekin’de yapılan toplantıdaki oylamada 74 devletin Filistin’in üyeliğine destek verdiği kaydedildi.

Filistin, 26-29 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de toplanan, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Kurulu'na üye olmayı hedefliyordu.

İşgal rejimi basını, Temmuz 2015'te Başbakan Rami El-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunan Filistin'in üyelik talebinin onaylanmasının engellenmeye çalışıldığını yazmıştı.

Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte, Filistin Yönetimi’nin Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebileceği kaydedildi.

Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.