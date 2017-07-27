Filistin Halkı Siyonistlere Karşı Elde Edilen Zaferi Kutluyor!

Birbirlerine baklava ikram edenden, su saçana, köpük fışkırtana kadar sokaklara dökülen tüm Filistinliler İsrail’i geri adım atmaya zorlayan direnişlerini kutluyorlar.

Kudüs müftüsü sabah namazı vaktinde tekbirlerle karşılanan sözlerinde 14 Temmuz öncesine dönülene kadar sürdürüleceğini açıkladıkları eylemlerinin zafere ilerlediğini ama durum her şeyiyle netleşen kadar Mescid dışında namazlarını kılma kararlarının şimdilik devam edeceğini duyurmuştu.

Öğlen diğer İslami kurum yetkilileriyle yapılan görülmeler neticesinde caminin açılmasına karar verildi ve ikindi namazından itibaren namazların Mescid’de kılınması çağrısı yapıldı.

Filistinliler işgalciler karşısında elde ettikleri bu zaferi direnişin meyvesi olarak tanımlıyorlar ve tüm Kudüs ve Filistin özgür olana dek direneceklerini haykırıyorlar.

KAYNAK: MIDDLE EAST EYE, HAKSÖZ-HABER