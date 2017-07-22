Filistin Halkı İsrail'i UCM'ye Şikayet Etti

Hollanda'da, Fransız avukat Gilles Devers, İsrail tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili yapılan ön soruşturmanın hızlanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet dosyası sundu.

Gilles Devers, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, savaş mağduru 500 Filistinli ve 50 sendika adına Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM Başsavcılarından Fatu Bensuda'ya sunulan 171 sayfalık dosyada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, yerleşim politikası ve 2014 yılında İsrail tarafından Gazzeye yapılan saldırı ile ilgili delillerin olduğunu açıkladı.

Siyasetçilerin yetersiz kalmalarından dolayı böyle bir inisiyatifin alındığını söyleyen Devers, "Gazze Avukatlar Birliği ve bazı uluslarası hukukçuların desteği ile hazırlanan dosyayı sunmaktaki hedefimiz, UCM tarafından başlatılan ön soruşturmanın tekrar hayata geçirilmesi ve hızlı bir şekilde esas soruşturmanın başlamasıdır." dedi.

Devers, "Başsavcılık tarafından başlatılan ön soruşturma Filistin hükümeti tarafından yeterli desteği görmediği için neredeyse duraksamış hale geldi. UCM'de ön soruşturma için yeterli deliller mevcut. Asıl gerekli olan esas soruşturmanın başlaması için bizim sunduğumuz dosyadaki destekleyici deliller. Bu deliller ile başsavcılığın ikna olması lazım. Eğer UCM İsrail'in dokunulmazlığına son verme hedefine ulaşırsa, Filistin'deki mevcut durum düzelir." ifadesini kullandı.

UCM, 2015 yılında İsrail tarafından muhtemel savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararını vermiş, araştırmadan 22 ay sonra esas araştırmanın başlatılabilmesi için toplanan delil üzerinde inceleme yapıldığını açıklamıştı.