Filistin Direnişi, Eskisinden Daha Güçlü

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Filistin direnişinin eskisinden daha güçlü olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının üçüncü yılında yazılı açıklama yapan Kanu, "Filistin direnişi bugün, eskisinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Kanu, düşmanın açacağı muhtemel bir savaşın, direnişin karşı atağı ve halkın kararlı duruşuyla başarısız olacağını vurgulayarak, İsrail'in 2014 yılındaki saldırılarıyla işlediği suçları dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Hamas sözcüsü, Filistin halkının meşru haklarını elde edene kadar direnişini sürdüreceğini belirtti.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren son saldırısında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Filistin İskan Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, bu saldırılarda yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti.