Filistin Diasporası İstanbul'dan Sesleniyor
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Yahya Kemal Beyatli Kültür Merkezi'nde önemli bir organizasyon gerçekleşti.
Sabah saatlerinde, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Filsitinli, kültür merkezinin kapısı önünde toplandı. Hepsinin amacı aynıydı: Filistinli kimliklerine sarılmak ve haklarını almak.
'Diasporadaki Filistinlilerin Halk Konferansı' adı altında düzenlenen ve teması ‘Ulusal Projemiz... Dönüş Yolumuz’ olan organizasyon, kapsamı itibarı ile bir ilk.
Farklı meslek gruplarından ve ülkelerden toplam 63 Filistin kökenli Arap entelektüeli, konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Açılış töreni Filsitin Milli marşı ve ardınan Türkiye milli marşıyla başlatıldı. Tribünlerdeki binlerce Filistinli "Filistin’in tamamı bizim. Ey işgalci, oradan çık" sloganı attı.
"Haklarımızı istiyoruz"
Açılış töreni sırasında kürsüde bir konuşma gerçekleştiren Filistin Ulusal Meclisi Eski Başkanı Enis Fevzi Kâsım, diasporadaki Filistinlilerin Filistin Kurtuluş Örgütü’nden ellerinden alınmış temsil haklarını geri almak istediklerini ifade etti ve bu örgütün tüm dünyadaki Filistinlilerin tek temsilcisi olarak kalacağını söyledi:
"Filistin halkı, Filistin Yönetimi’nden haklarını geri almalı. Bu yönetim, İsrail askeri yönetimini memnun etmek için Filistinlilerin yarısını sattı."
"Oslo Anlaşması Filsitin halkının beşte dördünü yok saydı"
Konferansın Genel Kurul Başkanı ve Filistin Toprağı Heyeti Başaknı Selman Ebu Sitte, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgüt arasında imzalanan Oslo Anlaşması’nı eleştirdi. Bu anlaşmanın Filistin halkının beşte dördünü hiçe saydığını söyledi:
"Oslo Anlaşması'nda, hakların h’sinden bile bahsedilmedi. Uluslararsı kanunlar ve BM kararları hiçe sayıldı. Filistin halkının beşte dördü yok sayıldı. Diğer beşte birini ise işgalin insafına bıraktı. Oslo, FKÖ’yu yok etti. Bütün bunlardan sonra nasıl susalım?"
Ebu Sitte, Filistin Ulusal Meclisi’nin canlandırılması gerektiğin savundu ve yeni bir meclisin seçilmesi için çağrı yaptı:
"Biz buraya konuşmak için gelmedik. Biz FKÖ’nün bıraktığı boşluğu doldurmak için geldik. Birinci talebimiz, dünyadaki tüm Filistinlileri temsil edecek yeni bir Filsitin Ulusal Meclisi’nin seçilmesi için çağrı yapmak"
5 temel amaç
Konferans için kurulan web sitesinde organizasyonun temel amaçları 5 madde ile özetleniyor:
-Filistinlilerin kendi kaderini kendilerinin tayin etme haklarını teyit etmenin yanı sıra diasporadaki Filistinlilerin buradaki rolünü vurgulamak.
-Diasporadaki Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş hakkının altını çizmek.
-Filistin halkının haklarını elde etmek için siyasi mücadelenin önemine vurgu yapmak.
-Filistin’in ulusal karar alma mekanizmasının bir parçası olmak.
-Diasporadaki Filistinlilerin siyasi duruşunu geliştirmek, ortaklaştırmak ve konsolide etmek.
Filistinlilerin yarısı ülkelerinin dışında
1948 ve 1967 savaşlarından sonra milyonlarca Filistinli ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı. Konferansın web sitesindeki verilere göre, 5 buçuk milyon Filistinli ülkesinin dışında yaşıyor. Bu sayı, 11 milyon civarındaki Filistinlilerin sayısının yarısına denk geliyor.
Diasporadaki nüfusun zamanla erimemesi ve kimliğini kaybetmemesi için dünyanın dört yanındaki Filistin toplumunu harekete geçirmeyi de amaçlayan organizasyonda, bu bağlamda gençler, kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaşan özel paneller düzenleniyor Konferans, ülke dışındaki Filistinlilerin ortak projeler geliştirerek topraklarını ve haklarını geri alma yolunda ulusal bilincin canlandırılmasını da hedefliyor.
Kaynak: Al Jazeera
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