Filipinler’de Trump Karşıtı Protesto

Filipinler medyasında yer alan habere göre sol gruplar, çiftçiler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi için Manila'da bulunan Trump'ı protesto etti.

Gösteride, Trump'ın 4 metrelik heykeli ve posterleri yakıldı.

"Trump’ı yasaklayın", "ABD birlikleri hemen çıkın" ve "ABD emperyalizmi yıkılsın" pankartları açan göstericiler, ABD ve Trump karşıtı sloganlar attı.

Polis, ABD'nin Manila Büyükelçiliğine yürümek isteyen protestoculara tazyikli su sıktı.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 6’sı polis, 10'u gösterici olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Manila Polisi Bölge Şefi Joel Coronel, yaralanmaların hafif olduğunu ve yaralananların hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Trump’ın dün Manila'ya gelişinden itibaren gösterilere başlayan protestocular, eylemlerinin ülkeye girişinin yasaklanmasını istedikleri ABD Başkanının Filipinler'den ayrılana kadar devam edeceğini açıklamıştı.