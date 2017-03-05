Filipinler’de Barış Görüşmeleri Yeniden Başlıyor

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05.03.2017 19:02
Filipinler’de Barış Görüşmeleri Yeniden Başlıyor
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, bazı şartları yerine getirmeleri halinde komünist isyancılarla barış görüşmelerine yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nın kuzeyindeki Misamis Oriental ilinde askeri bir kampa yaptığı ziyarette konuşan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancıların bazı şartları yerine getirmeleri halinde hükümetin yeniden barış görüşmelerine başlayabileceğini söyledi.

İsyancıların elindeki tüm polis ve asker rehineleri serbest bırakmasını, devrim vergisi adı altında halktan para toplamaktan ve hükümetten sürekli taleplerde bulunmaktan vazgeçmesini isteyen Duterte, Filipinlilerin birbirleriyle savaştığını görmenin kendisine acı verdiğini dile getirdi.

Duterte, "Sadece barış istiyorum. İsyancılarla görüşmelere açığım ama katillerle değil. Bu savaşı durdurmak için müzakerelere hazırım. Savaş olmamasını isterim ancak samimiyetle konuşmamız gerekir. İyi iletişim kurduğumuz müddetçe hazırım. Ateşkesi yeniden başlatmaya hazırım ancak bu defa samimiyet istiyorum. Bundan önce de ateşkes vardı ama askerler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilân etmişti. Taraflar, 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Görüşmelerin ikinci aşaması sürerken, komünist isyancılar 1 Şubat'ta, hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlâl etmekle suçlamış, ülkede 6 aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halk Ordusu (NPA) örgütü, 2 Şubat'ta düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.
Devlet Başkanı Duterte bunun üzerine 3 Şubat'ta 6 aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini ve isyancılarla devam eden barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Filipinler Komünist Partisi, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada ateşkesin tekrar sağlanması için görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

 

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