Filipinlerde 9 Yaşındaki Çocuklara Ceza Tasarısı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filipinler bürosu Başkanı Lotta Sylwander, Filipinler'de cezai sorumluluk yaşının 15'ten 9'a düşürülmesini öngören yasa tasarısını eleştirdi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Sylwander, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yanlılarının desteklediği, çocukların 9 yaşından itibaren hüküm giymelerini öngören yasa tasarısını "Nereden bakarsanız bakın yanlış." sözleriyle eleştirdi.
Sylwander, ergenlik çağını cezaevinde geçiren çocukların çoğunun bu tramvayı hayatları boyunca atlatamayacağına işaret etti. Lotta Sylwander, 9 yaşındaki bir çocuğun suçunun sonuçlarını tam olarak idrak edemeyeceğinin altını çizerek "İnsan haklarına aykırı olması bir yana, bir çocuğu ciddiyetini asla anlayamayacağı bir şeyden dolayı ağır bir şekilde cezalandırmak adaletsizliktir." dedi.
Yasa tasarısının suç oranını düşürmek yerine tam tersine sebep olabileceğini vurgulayan Slywander, çocukların karakterlerinin şekilleneceği yılları suçluların yanında geçireceğine işaret etti.
Temsilci ayrıca Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde infaz edilen binlerce kişi arasında çocukların da bulunmasını eleştirerek "Küçük çocuklar satıcı olarak kullanılıyor. Neden büyük suç örgütleriyle uğraşmak yerine ne yaptığının tam olarak farkında bile olmayan bu küçük çocuklarla uğraşılıyor?" diye konuştu.
UNICEF 12 yaşın altındaki çocukların cezai sorumluluk taşımasını "uluslararası kabul edilebilirliği yoktur" şeklinde betimliyor. UNICEF'in tutuklamaya alternatif olarak uyguladığı onarıcı adalet politikalarının çocuk yaştaki suçları yüzde 70 düşürmesi ümit ediliyor.
Filipinler'de çocuklar 9 yaşından itibaren gözaltına alınabiliyor veya tutuklanabiliyor ancak hüküm giymiyor. Ülkede hüküm giyme yaşı 15. UNICEF verilerine göre 1995 yılından bu yana Filipinler'de 52 bin çocuk çeşitli suçlardan gözaltına alındı.
Filipinler Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pantaleon Alvarez, bir süre önce 9 ila 18 yaşındaki çocukların, muhakeme yeteneğiyle hareket ederek suç işlediğinin kanıtlaması durumunda hüküm giymesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu. Ancak tasarıda, suçun muhakeme yeteneğiyle işlenip işlenmediğine nasıl karar verileceğine dair herhangi bir ibare bulunmuyor. Alvarez, "Mevcut yasalar şımartıcı. Suç işleyen çocuklar yakayı kurtarabileceklerinin farkında." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA
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