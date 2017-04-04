Filipinler Devlet Başkanı Duterte, İçişleri Bakanını Görevden Aldı

»Ana Sayfa»Dünya
04.04.2017 11:02
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, İçişleri Bakanını Görevden Aldı
Filipinler'de yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İsmail Sueno görevinden alındı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İsmail Sueno'yu görevden aldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Sueno'ya olan güvenini kaybettiğini vurgulayarak görevden aldığını belirtti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile ilgili karardan önce hakkındaki yolsuzluk iddialarının değerlendirdiğini ifade eden Abella, "Sueno'nun görevden alınması Duterte'nin, kabinesindeki herhangi bir üye tarafından alınan şüpheli yada yasal olarak savunulamaz kararlara göz yummayacağına ilişkin bir uyarıdır." dedi.

Duterte yönetiminin Sueno hakkında yasal olarak işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

Sueno daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti ancak görevden alınmasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya’da Metroda Patlama: En Az 10 Ölü03 Nisan 2017 Pazartesi 15:55
  • ABD Kongresi'nde Üçüncü Kez Cebelitarık Taslağı Hazırlandı03 Nisan 2017 Pazartesi 13:25
  • “Her Gün 10 Bine Yakın Çocuk Yetim Kalıyor”03 Nisan 2017 Pazartesi 13:21
  • Macaristan Romanya Sınırına da Tel Örgü Çekebilir03 Nisan 2017 Pazartesi 11:19
  • Ermenistan’da Seçimleri Sarkisyan’ın Partisi Kazandı03 Nisan 2017 Pazartesi 10:45
  • Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 250’yi Geçti03 Nisan 2017 Pazartesi 09:27
  • Sırbistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Oldu03 Nisan 2017 Pazartesi 08:30
  • Trump’la Görüşecek Olan Sisi ABD'de Protesto Edildi03 Nisan 2017 Pazartesi 08:25
  • İki Amerikalı PKK/PYD Saflarında Kapitalizme Karşı Savaşıyormuş!02 Nisan 2017 Pazar 23:23
  • Meksika'da Gazeteci Cinayetleri Gazete Kapattırıyor02 Nisan 2017 Pazar 23:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim