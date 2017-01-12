Fildişi Sahili'nde Yeni Hükümet Kuruldu

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12.01.2017 11:00
Fildişi Sahili'nde Yeni Hükümet Kuruldu
Geçtiğimiz ayda seçim sonuçları açıklanan Fildişi Sahili'nde beklenen hükümet kuruldu. Kabineye 7 yeni isim eklendiği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde 29 üyeden oluşan yeni hükümet kuruldu.

Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Patrick Achi düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Amadou Gon Coulibaly yönetimindeki yeni kabineyi açıkladı.

Achi, yeni hükümetin 6'sı kadın 29 üyeden oluştuğunu belirterek kabineye 7 yeni ismin katıldığını bildirdi.

Devlet Başkanı Alassane Vattara, hafta başında istifasını sunan Başbakan Daniel Kablan Duncan'ın yerine Coulibaly'yi atamış, Duncan'ı da devlet başkanlığı yardımcılığına getirmişti.

 

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