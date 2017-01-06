Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar." dedi.

Işık, HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

İncirlik Üssü'yle ilgili sorulan "Kapatılması söz konusu mu?" sorusu üzerine Bakan Işık, üssün hükümetten daha çok kamuoyu tarafından sorgulandığına işaret etti.

Burada hedefin IŞİD’le mücadele olduğunun altını çizen Işık, IŞİD’in ortak düşman olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak, IŞİD’i bölgeden atmak için Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başlattığını anımsatan Işık, şöyle devam etti:

"Bu harekatın birincil hedefi DEAŞ'ın bizim sınır hattımızdan ve bölgeden söküp atılması. Peki, böyle bir mücadele koalisyonun kuruluş amacı olduğu için koalisyonun ve başta ABD'nin Türkiye'ye destek vermesi gerekmez mi? '20 kilometrenin aşağısında size destek vermiyoruz.' Niye? 19'ncü kilometredeki DEAŞ'ta, 21'nci kilometredeki DEAŞ değil mi? 30'ncu kilometredeki DEAŞ'lının, 19'ncü kilometredekinden ne farkı var? Burada bir samimiyet problemi var. ABD burada samimi olarak maalesef Türkiye'ye gerekli desteği vermiyor. Siz koalisyonu DEAŞ'la mücadele için kurdunuz. Bizden de yardım istediğiniz. 'Koalisyon güçlerinin İncirlik'te konuşlandırılması doğrudur, biz bu izni veriyoruz' dedik. Peki, bu izni verdikten sonra bizim DEAŞ'la mücadelede desteğe ihtiyacımız varken siz niye bu desteği vermiyorsunuz? Niye ipe un seriyorsunuz? Yok, görüştük, şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı çamura battı, bu. Siz bu anlayışla hareket ettiğiniz sürece, o zaman Türkiye kamuoyu da diyor ki 'Bunlar samimi değil, bunların gizli ajandası var.' 20 kilometreye kadar destek verdiniz de 20 kilometreden sonra niye destek vermiyorsunuz? Bunun Türkiye'de sorgulanması gayet tabiidir."

İNCİRLİK BİR NATO ÜSSÜ DEĞİL

Işık, her görüşmelerinde bu konuları ABD'li yetkililerle konuştuklarını ve bütün hassasiyetleri ortaya koyduklarını belirtti.

Işık, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ABD bizim NATO'da müttefikimiz. Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyet olmalı. Eğer açıklık ve samimiyete dayanmayan bir müttefiklik ilişkisi varsa, bu ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Burada bizim müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye karşı açık ve samimi olmaları. Biz bunu bekliyoruz. Bu, 'bugünden yarına İncirlik kapatılacak' anlamına gelmiyor. İncirlik Üssü bir NATO üssü değildir. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Türkiye'nin izni ile orada bulunuyorlar. Türkiye bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler eğer Türkiye'nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada cereyan eder ve bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye her türlü ihtimali değerlendirir. İncirlik'teki koalisyon güçlerinin varlığı DEAŞ'la mücadele dışında başka bir amaca yönelik bulunduruluyor kanaati oluşursa elbette gereği yapılır. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Sonuçta biz bir ittifak içerisindeyiz."

ABD'li yetkilileri bu konuları defalarca konuştuklarını yineleyen Işık, bazı olumlu adımlar atıldığını, olumlu yansımalar olduğunu ancak bunun bekledikleri hızda gerçekleşmediğini bildirdi.

ABD ve diğer koalisyon ülkeleriyle görüşmelerinin sürdüğünü tekrarlayan Fikri Işık, "Ümit ederiz ki bu görüşme trafiğinde sonuç alırız. Yoksa adım atılmayan bir görüşmenin sonuçta itibarı olmuyor. Sorunlarımızı bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz. Sonuçta yetki Türkiye'dedir. Bu konuda son karar Türkiye'nindir. Bu konularda gerekmedikçe nihai kararı vermeyiz ama gerektiğinde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde konuştu.