Fikri Işık: 3 Askerimiz DAEŞ’in Elinde

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24.12.2016 00:47
Fikri Işık: 3 Askerimiz DAEŞ’in Elinde
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 TSk mensubunun IŞİD’in elinde olduğu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ”Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

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