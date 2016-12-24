Fikri Işık: 3 Askerimiz DAEŞ’in Elinde

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 TSk mensubunun IŞİD’in elinde olduğu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ”Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.