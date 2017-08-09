‘Fikirler Güyâ Hür; Amma, Zihinler Kelepçeli..’

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

İktidar partisinden bir siyasetçi bir tv’nin canlı yayınında, ‘Tayyib Erdoğan tarafından yeni bir devletin kurulmakta olduğu’ gibi bir cümle kullandı ya.. Ortalık toz-duman oldu. Mâlum çevrelerin şirretliği ise zâten tescilli..

Bırakalım günlük hayattaki sıradan konuşmaları, ekranlardaki canlı yayınlarda, kim, bütün sözlerinin, dil kurallarına ve mantığa uygun şekilde olduğunu iddia edebilir? Ki, yazı dilinde de bazan bir nokta ile bazı kelimelerin ne duruma geldiği bilinmiyor mu? Fuzûlî, ‘Lânet ola ol bed kâtibe ki, bir nokta ile gözü kör eyler..’ diye fuzulî yere dememişti. (Osmanlıcada, göz yazılırken (z)’nin üzerine konulan nokta yazılmazsa, kör okunuyordu.)

Yazıda, bazan bir virgül bile, doğru yere konulmadığı zaman cümlenin bütün mantıkî yapısının alt-üst olduğunu hemen herbirimiz günlük hayatta devamlı yaşamıyor muyuz?

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Söz konusu tv. proğramındaki cümleyi şahsen, ‘yeni bir devlet kurulduğu’ şeklinde değil, ‘devletin yeniden kurulduğu’ şeklinde.. Ki, öyle de değil mi, sistem, rejim yeniden düzenlenmeye çalışılmıyor mu? Böyleyken, günlerdir, her kademeden itirazlar, sataşmalar, hakaretler, açıklamalar.

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