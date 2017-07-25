Figen Yüksekdağ’a 10 Yıl Hapis İstemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen HDP’nin eski milletvekili Figen Yüksekdağ için, “terör örgütü propagandası yapmak” ile “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksekdağ’ın, kentte 9 Nisan 2016’da katıldığı HDP 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, Yüksekdağ’ın konuşmasında, çatışmalarda öldürülen PKK’lı militanlara “şehit” diyerek “terör örgütü propagandası” yaptığı, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.

Yüksekdağ’ın hâlen başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğunun anımsatıldığı iddianamede, Yüksekdağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ile “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ’ın ifadesinde, kongrede yaptığı konuşmada suç kastının olmadığı ve atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.