Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

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31.01.2017 19:11
Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın PKK'nın yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı ifade edildi.

İddianamede, 6-8 Ekim olaylarının meydana geldiği tarihte partisinin MYK toplantısında bulunması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu kaydedildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA

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