Figen Yüksekdağ Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen HDP’nin eski Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın, Almanya merkezli basın kuruluşu Deutsche Welle’ye verdiği röportajdaki sözlerinden dolayı “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılanmasına devam edildi.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Yüksekdağ’ın atılı suçtan 5 yıla kadar hapsini istedi.
Metnin Kendisine Verilmediğini Söyledi
AA’da yer alan habere göre, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka suçtan tutuklu bulunan Yüksekdağ, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya telekonferansla bağlandı. Yüksekdağ’ın yanında bir, duruşma salonundaysa iki avukatı hazır bulundu.
Yüksekdağ, savunmasında, hakkında suça dayanak edilen konuşmanın dökümünün kendisine verilmediğini bildirdi.
Figen Yüksekdağ, habere konu konuşma metnine ilişkin çözümleme tutanağının gelmesinin ardından detaylı savunma yapacağını ifade etti.
Savcı “PKK Övülüyor” Dedi
Sanık avukatlarından Pınar Akdemir, müvekkiline istediği kayıtların verilmesini ve aynı sözlerin TBMM’de söylenip söylenmediğinin araştırılmasını istedi.
Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, sanık avukatının, soruşturmanın genişletilmesine yönelik talebinin dosyanın esasına katkı sağlamayacağından reddini istedi ve esas hakkındaki görüşünü verebileceğini bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddetti.
Bunun üzerine avukat Akdemir, dosya tamamlanmadan savcının esas hakkındaki görüşünü vermek istediğini söyleyerek, “Kürsü dokunulmazlığının, yasama dokunulmazlığının gözetilmesi gerekiyor. Dokunulmazlık kapsamında söylenen bir söz sonradan tekrarlanmışsa dokunulmazlık kapsamına girer.” dedi.
Savcı Yokuş, esas hakkındaki görüşünde, Yüksekdağ’ın, önceki celse yaptığı savunmada sözlerinin arkasında olduğunu beyan ettiğini, bu celsede alınan savunmasında da bu sözlere yönelik açık inkârda bulunmadığını ifade etti.
Yüksekdağ’ın, özellikle “PKK bir halk özgürlük hareketidir. Uyguladığı program terör değildir.” şeklindeki sözleriyle, “silahlı terör örgütü olduğu” mahkeme kararlarıyla sabit olan PKK’nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, PKK’yı övdüğünü ifade eden Yokuş, bu sebeple “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşma Ertelendi
Söz alan Yüksekdağ, çözüm tutanakları geldikten sonra beyanda bulunacağını bildirdi.
Yüksekdağ, Başkan Özbağ’ın, dava konusu haberi tekzip edip etmediği sorusuna, “Dava konusu hâline gelene kadar bu haberden bilgim yoktu.” dedi.
Mahkeme heyeti, Yüksekdağ ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.
İddianamede Ne Yazıyor?
İddianamede, Yüksekdağ’ın, 2015’te Almanya’nın Köln kentinde Türkiye’nin hava operasyonlarının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı, ardından Almanya’nın Sesi’ne (Deutsche Welle) röportaj verdiği ve burada, “Bizim HDP olarak PKK ile bağımız yok. Belge konulması lâzım ortaya, aksi takdirde çok saçma kalıyor iddialar. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyası süresince 7 HDP’li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkarılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK’nın bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki, uyguladığı program terör değildir.” dediği belirtilmişti.
Yüksekdağ’ın, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.
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