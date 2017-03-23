Figen Yüksekdağ Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

»Ana Sayfa»Hukuk
23.03.2017 13:13
Figen Yüksekdağ Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın, Mersin’deki konuşmaları nedeniyle yargılandığı davada 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın, Mersin’deki konuşmaları nedeniyle yargılandığı davada 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

“Terör soruşturması” kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak” suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA’da yer alan habere göre, mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ile bu davanın birleştirilmesi talebinin dosyalarda yapılan incelemenin ardından reddedildiğini bildirdi.

Yüksekdağ da bir önceki duruşmanın çözüm tutanaklarının ilk 2 sayfasının kendisine ulaştırılmadığını belirterek, bu nedenle savunma için ek süre talep etti.

Mütalaasını veren savcı ise Yüksekdağ’ın davaya konu çeşitli programlardaki konuşmalarını anımsatarak, sanığın operasyonlarda etkisiz hâle getirilen PKK/KCK mensuplarını sahiplenici ve övücü nitelikte sözleriyle “terör örgütü propagandası” suçunu işlediğini kaydetti.

Savcı, Yüksekdağ'ın “terör örgütü propagandası yapmak” suçunun birden fazla işlenmesi nedeniyle 8 yıl, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak” suçundan da 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

20 Nisan’a Ertelendi

Mütalaa hakkındaki savunması sorulan Yüksekdağ da eksik sayfaların kendisine ulaştırılmasının ardından savunma yapacağını söyledi.

Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını vurgulayarak, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ettiği Yüksekdağ’a eksik çözüm tutanaklarının ulaştırılmasına karar verip duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.

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