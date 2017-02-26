FHKC: 'Suikastta İsrail İstihbaratının Rolü Olduğuna Dair Deliller Var'

»Ana Sayfa»Filistin
26.02.2017 10:40
FHKC: 'Suikastta İsrail İstihbaratının Rolü Olduğuna Dair Deliller Var'
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin Büyükelçiliğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski tutuklu Nayif'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Şubat 2016'da Bulgaristan'daki Filistin Büyükelçiliğinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski tutuklu Ömer en-Nayif'in ölüm sebebinin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'nin batısındaki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, Nayif'in fotoğraflarını ve ölüm sebebinin ortaya çıkarılmasını talep eden dövizler taşıdı.

FHKC Siyasi Büro üyesi Meryem Ebu Dikka burada yaptığı konuşmada, "Nayif suikastı davasını takip etmeye devam ediyoruz. Bu suikastı gerçekleştiren, cinayetle ilgisi olan ve bu konuda ihmali bulunan hiç kimsenin peşini bırakmayacağız." dedi.

Bulgaristan makamlarını cinayeti ortaya çıkarma konusunda sorumlu davranmaya çağıran Ebu Dikka, suikastta İsrail istihbaratı MOSSAD'ın parmağı olduğu inancını güçlendiren deliller bulunduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla FHKC, Nayif suikastının ortaya çıkarılması için araştırma komisyonu oluşturmuştu.

FHKC'nin önde gelen isimlerinden Nayif, 26 Şubat 2016'da Filistin'in Sofya Büyükelçiliğinde öldürülmüştü.

Ömer en-Nayif, 1986'da İsrail askerleri tarafından bir İsrail vatandaşını öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırılan Nayif, 1990 yılında hapisten firar ederek Bulgaristan'a kaçmayı başarmıştı.

 

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