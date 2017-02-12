Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden bir direnişçi grubun daha Astana ve Cenevre’deki görüşmelerden çekildiği bildirildi.

Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Feylak eş-Şam isimli direnişçi grup, Astana ve Cenevre’deki görüşmelerden çekildiğini duyurdu.

Fetih Medya’nın aktardığına göre, grubun medya biriminden yapılan açıklamada, Esed güçlerinin Suriye’de ilan edilen ateşkese uymamasından dolayı, grubun görüşmelere katılmayacağı belirtildi.

Ceyş el-İzze isimli direnişçi grup da karargâhlarının, Rusya’ya ait uçaklar tarafından vurulduğunu söyleyerek söz konusu görüşmelerden çekildiğini ve Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne katıldığını açıklamıştı.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.