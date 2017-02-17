FETÖ'nün Telekom Yapılanması İddianamesi Kabul Edildi

​​​​​​​FETÖ'nün telekom yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ByLock"u kullandığı iddia edilen 62'si tutuklu, 23'ü yakalamalı 93 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ’nün telekom yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 62'si tutuklu, 23'ü yakalamalı 93 sanık hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından FETÖ'nün telekom yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanan 93 şüpheli hakkında hazırlanan 94 sayfalık iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Duruşma Silivri'de

İncelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar vererek, duruşmanın sırasıyla 17, 18, 19, 20 ve 21 Nisan'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasına hükmetti.

Heyet, 62 sanığın tutukluluk halinin devamını ve 23 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini de kararlaştırdı.

Tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, FETÖ yapılanması ve eylemleri anlatıldı, "ByLock" hakkında teknik açıklamalara yer verildi.

AA