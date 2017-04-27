FETÖ'nün Medya Yapılanmasında Ara Karar Verildi

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik, "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari Said Sefa ile başka suçtan tutuklu Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 13 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen bazı gazeteciler tanık olarak dinlenildi.

Tanık anlatımlarından sonra tutuklu 13 sanık ile başka suçtan tutuklu 12 sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Bu davanın tutuklu sanıkları söz alarak, tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Avukatları da aynı talepte bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Temmuz 2017'ye erteledi.

AA