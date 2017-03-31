FETÖ'nün Medya Yapılanması Davasında Tahliye Olan 6 Kişiye Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
31.03.2017 23:57
FETÖ'nün Medya Yapılanması Davasında Tahliye Olan 6 Kişiye Gözaltı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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