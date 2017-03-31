FETÖ’nün Medya Ayağı Soruşturmasında 21 Kişiye Tahliye
Gülen örgütü medya yapılanmasına ilişkin, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 13 sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme 21'inin tahliyesine karar verdi. Kapatılan Meydan Gazatesi yazarı ve şarkıcı Atilla Taş, Türk Solu Gazetesi'nin baş yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Said Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alınarak ve sabit ikametgâh sahibi olmalarını gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Mahkeme bu kişilere adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkışlarını yasakladı.
Savcı diğer sanıkların ise atılı suçu işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Hangi suçlamalarla ne kadar ceza isteniyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan ''fuatavni'' adlı Twitter hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek''ten de 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
İddianamede, kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık'la gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istennmişti.
İkinci iddianame yazılacak
Öte yandan, bu açılan davanın dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Gülen örgütünün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar da sürüyor.
Bu soruşturmalar kapsamında, ''fuatavni'' hesabını Said Sefa'dan sonra kullanan şüpheliyle Gülen örgütü mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan bazı şüpheliler hakkında ikinci bir iddianamenin yazımına geçileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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