‘FETÖ’nün Gürcistan’daki Bir Okulunun Lisansı İptal Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
05.02.2017 08:38
‘FETÖ’nün Gürcistan’daki Bir Okulunun Lisansı İptal Edildi
Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Gülen örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin lisansını iptal etti.

AA’nın Gürcistan Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gülen örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen Batum’daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmî kararın 10 çalışma günü içinde yayımlanacağını belirtti.

Okulda Eğitim Süreci Durdurulacak

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

Okulların Sayısı 7’den 5’e Düştü

Gürcistan’da kamuoyununda Gülen örgütü ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis’teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulu’nun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi’nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki Gülen örgütü ile bağlantılı okul sayısı 5’e düşmüş oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ukrayna’nın Doğusundaki Siviller Acil Yardıma Muhtaç!04 Şubat 2017 Cumartesi 19:13
  • Karaya Vuran Balinanın Midesinden 30 Plastik Torba Çıktı!04 Şubat 2017 Cumartesi 16:09
  • Polonya, 10 Suriyeli Öksüzü Ülkeye Almayı Reddetti!04 Şubat 2017 Cumartesi 15:06
  • “Taksim’de Camiye İhtiyaç Var”04 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Trump'ın Vize Kararına Geçici Durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Pentagon Yetkilisi, Trump’a Karşı Darbe İhtimalini Dillendirdi!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:26
  • Esenyurt’ta Polise Silahlı Saldırı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:05
  • Washington Post: ABD’nin YPG’ye Desteği Sürecek04 Şubat 2017 Cumartesi 02:10
  • Trump’ın Kararından Sonra 100 Bin Vize İptal Edildi!04 Şubat 2017 Cumartesi 00:46
  • 200 Yıldır Fransa İşgali Altındaki Müslüman Toprağı: Mayotte04 Şubat 2017 Cumartesi 00:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim