‘FETÖ’nün Gürcistan’daki Bir Okulunun Lisansı İptal Edildi

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Gülen örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin lisansını iptal etti.

AA’nın Gürcistan Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gülen örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen Batum’daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesi’nin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmî kararın 10 çalışma günü içinde yayımlanacağını belirtti.

Okulda Eğitim Süreci Durdurulacak

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

Okulların Sayısı 7’den 5’e Düştü

Gürcistan’da kamuoyununda Gülen örgütü ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis’teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulu’nun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi’nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki Gülen örgütü ile bağlantılı okul sayısı 5’e düşmüş oldu.