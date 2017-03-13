FETÖ’nün Ceza Çetesi Böyle Çalışıyormuş!
İddianameye giren ihbarda, "Eski vali Harput ve Kahya'nın bilgisi dahilinde, eski vergi dairesi başkanı Saydam, paralı iş adamlarının tepelerine çöküp yüksek meblağlarda para cezası kestirdi. Ondan sonra kendi adamlarını gönderip ceza kestikleri iş adamlarından cezayı halletme, iptal etme karşılığında 500 bin-1 milyon lira arasında para talep etti" ifadeleri yer aldı.
Bursa'da, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, eski emniyet müdürü Ali Osman Kahya ve eski vergi dairesi başkanı İbrahim Saydam hakkında ilginç detaylara yer verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Kahya, eski il milli eğitim müdürü Atilla Gülsar, eski vergi dairesi başkanı Saydam, Faruk Ö. ve Yusuf Ziya L. ile tutuksuz sanıklar Kemal B, Ahmet Münir A. ve Yüksel Y. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu sanıklar hakkında "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından otuz beşer yıl hapis cezasının istendiği 61 sayfalık iddianamede, özellikle örgüte para toplama konusunda ilginç ayrıntılar yer aldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişinin, örgüte himmet adı altında kaynak sağlamaya ilişkin detayları aktardığı ihbarı iddianameye girdi.
Kentin ileri gelenlerinin para toplamayla ilgili yaptıklarına yönelik yapılan ve iddianamede yer verilen ihbarda, şunlar kaydedildi:
"Eski vali Şahabettin Harput ve Kahya'nın bilgisi dahilinde, eski vergi dairesi başkanı Saydam, paralı iş adamlarının tepelerine çöküp yüksek meblağlarda para cezası kestirdi. Ondan sonra kendi adamlarını gönderip ceza kestikleri iş adamlarından cezayı halletme, iptal etme karşılığında 500 bin-1 milyon lira arasında para talep etti."
İhbar mektubunda, Saydam'ın banka hesapları ve gayrimenkulleri araştırıldığında yüksek meblağlarda paralar ve mallar çıkacağının görüleceği belirtildi.
Bir yemekte 80 bin lira bağış
İş adamı F.K'nın, iddianameye giren ifadesinde, eski vali Şahabettin Harput, emniyet müdürü Kahya ve eski cumhuriyet başsavcısının, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasının sahibinin çiftliğine gittiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu iş adamıyla yemek yemişler ve ardından örgüt adına himmet adı altında para istemişler. İş adamı da valiyi kıramayarak 80 bin lira civarında bağışta bulunmuş. Ali Osman Kahya'nın emniyet müdürlüğü bünyesinde terörle mücadele şube müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi müdürlüğü ile bağlı amirliklerine, istihbarat ve bağlı amirliklerine, kritik görevlere hep cemaate yakın müdür ve amir görevlendirdiğini herkes gibi ben de biliyorum. Kahya döneminde, usulsüz dinlemeler, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, sahte rapor düzenleme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan pek çok adli soruşturmalar yapılmıştır. Çoğunlukla bu tip usulsüzlükler Kahya döneminde yaşanmıştır."
Örgüte bağışın ardından gelen ihale
İfadesine başvurulan bir gizli tanık ise eski vali Harput'un "cemaatin il imamı gibi çalıştığını ve kendilerine örgüt elebaşı tarafından methedilen birisi olarak tanıtıldığını" ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Harput ile eski il özel idaresi genel sekreteri Bilal Ç, milli eğitim, sağlık, gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, bayındırlık müdürlüğünde, ihalelerin cemaate yakın iş adamlarının almalarını sağladıklarını ve karşılığında da iş adamlarının cemaate yüksek miktarda bağışta bulundurduklarını biliyorum. İhaleye girecek firmalarla ilgili bilgiler önceden örgüt mensuplarınca Harput ve ihalelerden sorumlu sağ kolu gibi çalışan bu kişiye bildirilir. Bu firmaların cemaate bağışta bulundukları kendilerine söylenir. Bağış işlemleri yerine getirildikten sonra Harput ve Bilal Ç. tarafından bu firmaların önü açılır. Her türlü kolaylık kendilerine gösterilir."
Kaynak: AA
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