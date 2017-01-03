FETÖ'nün Akademik Yapılanmasına İlişkin İlk İddianame Kabul Edildi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 13 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik hazırlanan ilk iddianamenin üzerindeki inceleme işlemlerini tamamladı.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın bu hallerinin devamına ve duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına hükmetti.
Ceza istemleri
Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 şüpheli hakkında hazırlanan 191 sayfalık iddianamede, bazı şüphelilerin "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, bazılarının ise "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianamede, bazı şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilerek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesaplarında hareketlilikler yaşanması üzerine ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütün simge parası 1 dolar bulunduğu ifade edildi. FETÖ yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, bazı akademisyenlerin, örgütün üniversitedeki faaliyetlerine ilişkin ifadelerine de yer verildi.
AA
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