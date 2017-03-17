FETÖ’den Yargılanan Hava Harp Okulu Öğrencilerinden 69’u Tahliye Edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 69 öğrenci tahliye edildi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki 2 numaralı salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen beşinci duruşmada, sanık ve avukatların talepleri alındı.

Verilen aranın ardından ara kararları açıklayan mahkeme, tutuklu 69 öğrencinin yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklardan Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile teğmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak tüm sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın, 18 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesini hükme bağladı.