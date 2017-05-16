FETÖ'den Tutuklu Serdar Seyidoğlu Serbest Bırakıldı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan işadamı Serdar Seyitoğlu'nun tahliyesine karar verildiği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi'nde Veli Sarıboğa'nın haberine göre, FETÖ üyeliği nedeniyle 7.5 aydır tutuklu durumda bulunan Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Serdar Seyitoğlu, ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Gaziantepli Habeş Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından hakim karşısına çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Serdar Seyitoğlu hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin Dış Ticaret Genel Müdürü olduğunu belirten sanık, "Ben bu şirkette SSK'lı olarak çalışan biriyim. Hiçbir zaman imza yetkim olmamıştır. Bu şirketin İstanbul'da, şehir içi ve dışında yüzlerce şubesi vardır. Görevim yoğun mesai ve dikkat gerektirmekteydi. Yoğun şekilde yurt dışı seyahatlerimiz vardı. İddianamede gizli tanığın ifadesine göre bana Fetullah Gülen tarafından üst düzey himmetlerim nedeniyle plaket verilmiş. Olmayan bir plaket yüzünden 7,5 aydır tutukluyum" dedi.

"Evimde ve iş yerimde bahsi geçen plaket bulunamamıştır"

Sanık Seyitoğlu FETÖ'ye bağış yapan iş adamlarını yurt dışına götürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Ülkemiz adına binlerce kilo ürün ihraç ettik. Ben FETÖ ile bağlantılı herhangi bir seyahatte bulunmadım. Amerika'ya 5 kez gittim. Fuarlara katılıp ülke ve şirketimizi temsil ettik. İddianamenin temel dayanaklarından biri olan plaket için evim saatlerce aranmıştır. Aynı şekilde iş yerimde de aramalar yapılmıştır. Ancak ne bir plakete ne de bir suç unsuruna rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Personel maaşlarından kesintiler yaparak FETÖ'ye himmet sağladığı iddiasını da reddeden sanık Seyitoğlu, "2012 yılında şirketimizdeki açık büfe kahvaltıları yapılırdı. Bu kahvaltılarda, bütün gazeteler müşterilerin erişebileceği bir yere konurdu. Mütevelli heyetinde 'ağabey' olduğum iddiasını reddediyorum. Bylock, eagle kullanmadım. FETÖ ile iltisaklı hiçbir şirkette çalışmadım. Amcam Mustafa Seyitoğlu, benden önce tutuklanmıştı. Bu süreçte yurt dışına çıktım, 3-4 gün sonra geri döndüm. Çocuklarımdan biri kanser hastasıdır. Eşim diğer çocuklarıma yurt dışında olduğumu söylemiştir. Gözaltına alındığımda, 'Adliyenin imamı yakalandı' diye haberler çıktı. Bu dosyanın adliye ile ilgisi nedir? Bu haber üzerine şirketimiz büyük sıkıntıya girdi" şeklinde konuştu.

"Bu iftiraları işten çıkarılanların attığını düşünüyorum"

Serdar Seyitoğlu'nun ardından amcası tutuksuz sanık Mustafa Seyitoğlu'nun ifadesine geçildi. Sanık Seyitoğlu, 57 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar karakolun önünden bile geçmediğini belirterek, "Ben 102 gün tutuklu kaldım. Gözaltında olduğum sırada şeker komasına girdim. Darbe yaşayan ve darbelerin lanet bir şey olduğunu bilen biri olarak bu suçlamalar ağırıma gidiyor" dedi. FETÖ'nün Bağcılar'daki evlerine yardımlar yaptığı ve söz konusu evlerin ihtiyaçlarını karşılamakla görevli mütevelli heyetinde bulunduğu iddialarını yanıtlayan Mustafa Seyitoğlu, "Bu iddiada bulunan kişiyi tanımıyorum.. Şirketlerimiz her yıl 50 tane işçi çıkarır ve yerine yenilerini alır. Bu iftirayı atanların da bu kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben tüm cemaatlere sempati besleyen birisiyim. Ancak hiçbirine bugüne kadar üye olmadım. FETÖ'ye yaptığım en büyük yardımım gazete aboneliği olabilir" ifadelerini kullandı.

Seyitoğlu 17-25 Aralık döneminden sonra FETÖ'ye karşı aklında soru işaretleri olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz gecesi namaz kılıp darbe olmasın diye dua etmiş bir insanım. Darbe yapmadım, yapanlara da yardım etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ardından Serdar Seyitoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve Seyitoğlu tahliye edildi.

Kaynak: Habertürk