FETÖ'den Tutuklanan Eski Milletvekili Tahliye Edildi

Alınan bilgiye göre, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuklu sanık 24. Dönem Milletvekili Uzun savunma yaptı.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Uzun'u ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uzun, 10 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA