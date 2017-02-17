FETÖ'den Gözaltına Alınan Akademisyenlerden Altısı Tahliye Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
17.02.2017 15:25
FETÖ'den Gözaltına Alınan Akademisyenlerden Altısı Tahliye Edildi
FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasının içinde yer aldığı öne sürülen 13'ü tutuklu 45 akademisyenin yargılandığı davada, mahkeme 6 akademisyenin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ferah Armutçu, Hasan Fehmi Erol, Metin Halaç, Lütfi İlhan Yargıç, Savaş Açıkkaya ve Vedat Demir'in tutuklulukta kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak tahliyelerine karar vererek haklarında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti.

Sanıklar Ahmet Edip Müftüoğlu, Enis Güney, Erol Önen, Halim Taşkaya, Hasan Hakan Ulutin, Mustafa Selçuk ve Osman Abalı'nın ise "Bylock kullanıcısı olduklarına dair yapılan tespitler, Bank Asya'daki hesap hareketleri, tanık beyanları, mobil telefon dijital inceleme tutanakları ve aramalarda ele geçirilen ve örgütsel bağ şüphesini ortaya koyan kitap, yayın, eserlerin varlığı" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılarak sanıklarla ilgili açığa alınmalarına ve ihraç edilmelerine ilişkin varsa dayanak teşkil eden bilgi ve belgenin de mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 3 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde görevli aralarında Profesör ve Doçentlerin olduğu 45 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapiz cezası talep ediliyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Darbe Girişimi Davasında 48 Tahliye14 Şubat 2017 Salı 23:01
  • Hollanda'dan FETÖ Zanlısı Subaylara İkamet İzni14 Şubat 2017 Salı 13:19
  • Kahramanmaraş'ta 27 öğretmen FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı14 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Hidayet Karaca 'FETÖ Çatı Davası'nda Savunma Yaptı13 Şubat 2017 Pazartesi 21:11
  • FETÖ'nün Darbe Girişimi Dava Tarihleri Belli Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 17:27
  • Darbe Girişimine İlişkin Bin 360 Dava12 Şubat 2017 Pazar 15:37
  • Albayın Odasında İsim Listesi12 Şubat 2017 Pazar 09:59
  • Kocaeli'de FETÖ Soruşturmasında 7 Tutuklama11 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
  • Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar11 Şubat 2017 Cumartesi 09:42
  • Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 17:16
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim