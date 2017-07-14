FETÖ'den Aranan Zanlılar Yunan Adasına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen kişiler yakalandı. Daha önce 8 olarak açıklanan yakalanan kişi sayısının 9 olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan S.K, S.T, F.S, M.N.T, N.K, İ.T, H.K, İ.S, H.K. ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüldü. Teknede bulunan 2 çocuk da yakınlarına teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların Yunanistan'a gitmek için bindiği gezi teknesine ise el konuldu.

Yakalananlardan 5'inin İzmir, Van, Kocaeli illerinde haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA