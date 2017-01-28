FETÖ'den Aranan Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı

FETÖ'den aranan ve dün Yalova'da yakalanan eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Dün Yalova’da gözaltına alınan ve geceyi Vatan’da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi.

“HAİNLERLE İŞİM OLMAZ”

Adliye girişinde basın mensuplarının “Bir şey söyleyecek misiniz?” diye sorması üzerine Ekinci “Memleketimiz büyük saldırı altında. İnşallah doğrular bulunur. Ben kendimi devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin…” diye cevap verdi. Mehmet Ekinci’nin ellerinin kelepçeli olmadığı görüldü.

Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Ekinci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bağlanarak, Selam Tevhid Kumpası Davası’nda ifade verecek.

YALOVA’DA DÜN YAKALANMIŞTI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova’da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.