FETÖ'den Aranan Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
28.01.2017 14:47
FETÖ'den Aranan Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı
FETÖ'den aranan ve dün Yalova'da yakalanan eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Dün Yalova’da gözaltına alınan ve geceyi Vatan’da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi.

“HAİNLERLE İŞİM OLMAZ”

Adliye girişinde basın mensuplarının “Bir şey söyleyecek misiniz?” diye sorması üzerine Ekinci “Memleketimiz büyük saldırı altında. İnşallah doğrular bulunur. Ben kendimi devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin…” diye cevap verdi. Mehmet Ekinci’nin ellerinin kelepçeli olmadığı görüldü.

Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Ekinci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bağlanarak, Selam Tevhid Kumpası Davası’nda ifade verecek.

YALOVA’DA DÜN YAKALANMIŞTI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova’da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aydın Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 27 Gözaltı26 Ocak 2017 Perşembe 18:21
  • Suluova Kaymakamı Abdullah Aslaner Açığa Alındı26 Ocak 2017 Perşembe 18:04
  • Balıkesir’de 16 Eski Emniyet Mensubu Tutuklandı26 Ocak 2017 Perşembe 13:46
  • 19 'Bylock'çu Askere 15'er Yıla Kadar Hapis İstemi25 Ocak 2017 Çarşamba 19:12
  • Polislerin Darbecilere Direnmesini Engelleyen Âmire Müebbet İstemi25 Ocak 2017 Çarşamba 16:24
  • Uludağ Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Gözaltına Alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 13:42
  • ByLock Kullanan 7 İnfaz Koruma Memuru Tutuklandı24 Ocak 2017 Salı 18:16
  • 43 Hava Harp Okulu Öğrencisine Tahliye Kararı24 Ocak 2017 Salı 18:08
  • Darbeci Albay “Polisler Gelirse Vurun” Emri Vermiş!24 Ocak 2017 Salı 13:59
  • İstanbul'da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Davanın 2. Duruşması24 Ocak 2017 Salı 13:11
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim