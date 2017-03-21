FETÖ'den 125 Bin, PKK’dan 13 Bin Kişi İhraç Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
21.03.2017 21:42
FETÖ'den 125 Bin, PKK’dan 13 Bin Kişi İhraç Edildi
FETÖ soruşturması kapsamında 125 bin 485, PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle de 13 bin 423 kişi kamudan ihraç edildi.

Çalışma Bakanlığından alınan bilgiye göre, bu zamana kadar, FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan 125 bin 485 kişi ihraç edildi.

PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle de kamuda görevli 13 bin 423 kişi ihraç edildi.

18 bin 331 kişi de kamudaki görevine iade edildi.

Kaynak: Doğruhaber

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