FETÖ’cülerin ‘Liberal Cami’sinde Ne Usul Ne Adab Gözetiliyor!

Konuyla ilgili Yeni Akit gazetesinde yer verilen haberi özetleyerek ilginize sunuyoruz:

Almanya’da Fetullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Ercan Karakoyun’un başkanı olduğu ‘Dinlerarası Diyalog Vakfı’, bir yandan Türkiye’nin atadığı Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı imamları hedef gösterirken, diğer yandan ‘dinden çıkma’ anlamına gelecek bir uygulamanın kapısını açtı. Berlin’deki Evanjelik St Johannis Kilisesi’nin tiyatro sahnesini sözde camiye çevirerek, adını ‘İbn-i Rüşd-Goethe Camii’ koyan vakıf, İslami kuralları hedef alan ‹başörtüsüz kadın imam, kadın-erkek birlikte namaz› kampanyası başlattı. Fetullah Gülen’e ‘minnettar’ olduğunu’ söyleyerek FETÖ’den ödül olan Seyran Ateş de vakıf tarafından camiye kadın imam olarak atandı. Seyran Ateş, hutbe verdi, başka bir kadın ise ezan okudu. İslam’ı kendi görüşlerine göre yorumlayan zevat ‘liberal cami’deki vaazda ‘Müslümanlığın yeniden tanımlanacağı”nı anlattı.

KADINLI ERKEKLİ NAMAZ

Kilisenin tiyatro sahnesinin camiye çevrilmesi fikrinin ortaklarından Cezayir asıllı Alman Abdel Hakim Ourghi ve Yemen asıllı İsviçreli aktivist Elham Manea da ‘eş imamlık’ yaparak, karışık şekilde saf tutan başı açık kadınlar ile erkeklere namaz kıldırdı.

Alman ve Avrupa medyası, olayı ‘İslamiyet’te liberalleşme’ başlıklarıyla flaş haber olarak sundu. Alman devlet kanalı DW’nin internet sitesi ‘Kadın imamlı liberal cami’ başlığıyla servis ettiği haberde, “İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nde kadınlar ve erkekler birlikte ibadet edip vaaz veriyor. Caminin kapıları Sünnilere, Şiilere ve diğer Müslüman mezheplere açık. Kadınların namaz kılarken başını örtme zorunluluğu yok” ifadelerine yer verdi.

AYRIMCILIK İPİNE SARILDI

Uygulamayı, “Almanya’daki cami cemaatlerinde kadın olarak ayrımcılığa uğradığını hissetmek” olarak savunmaya çalışan kadın imam Seyran Ateş, “Biz liberaller daha görünür olmak zorundayız” demeyi de ihmal etmedi.

MANEVİYATA SALDIRI

Benzer girişimin kısa süre önce ‘İslamiyeti liberalleştirmek’ adı altında Danimarka’da yaşandığına dikkat çeken Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) eski Genel Başkanı Süleyman Çelik, “FETÖ, ılımlı İslam hareketiyle Avrupalılara yaranıp burada barınmaya çalışıyor ve İslamiyet’i sulandırıyor” dedi. Çelik, “Türkiye’de 28 Şubat sürecinde Fetullah Gülen ‘başörtüsünün açılması’ talimatı vermişti. Şimdi Avrupa’da bunu yapıyorlar. Vatanımıza ve maneviyatımıza son güçleriyle saldırıyorlar. İslam’da liberalleşme ya da Ilımlı İslam’ adı altında ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu camideki başı açık, imam ve kadınlı-erkekli cemaat de örgütün kendi taraftarları” diye konuştu.