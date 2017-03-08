‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!

CHP Tunceli eski milletvekili Hüseyin Aygün sosyal medyada dile getirdiği iddiasıyla yine bir yalana imza attı!

15 Temmuz’dan sonra yaşanan yoğun gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde çeşitli hak ihlâlleriyle karşılaşıldığı açık bir gerçek. Buna ilaveten gündeme gelen pek çok şüpheli ölüm ve intihar vakasını da sürecin ne kadar ağır olduğunun bir göstergesi saymak mümkün.

Bununla birlikte süreci yalan haberler üreterek ajite etmeye çalışanların varlığı da ortada. Bu çerçevede Gülenci çevrelerin ürettikleri abartılı ve yalan haberlerle kamuoyunu aldatmaya yönelik sistematik faaliyetleri medyada sol kesimlerden de destek bulmakta. Bu durumun son örneği cezaevinde öldüğü iddia edilen Mehmet Tosun isimli Danıştay Tetkik Hâkimi hakkında üretilen haberlerde görüldü.

İddiaya konu haberlerde, “Meslekten ihraç edilen, 29 yaşındaki Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Tosun, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tosun’un, immün sisteminin çöktüğü ve bu nedenle ağır ilaçlar kullandığı belirtildi.” ifadelerine yer verilmişti.

CHP’li eski milletvekili Hüseyin Aygün de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Mehmet Tosun 29 yaşında Danıştay Tetkik Hâkimi. KHK ile meslekten çıkarıldı, tutuklandı. Hapishanede hastalandı, dün öldü, bugün gömüldü.” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Buna karşın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat ettiği iddia edilen ‘FETÖ’ şüphelisi eski Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Tosun’un, rahatsızlığını bildirmesi nedeniyle bir gün bile gözaltına alınmadığını, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Tosun’un, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği” şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.

Mehmet Yılmaz, soruşturma kapsamında ismi Mehmet Tosun olan iki idârî yargı hâkimi şüpheli bulunduğunu, bunlardan, eski Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Tosun’un “terör örgütü üyeliğinden” Eskişehir Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade etti.

Yılmaz, ‘FETÖ’ şüphelisi Danıştay Tetkik Hâkimi Mehmet Tosun’un ise bağışıklık (immün) yetmezliği rahatsızlığına dâir HSYK’ya dilekçe verdiği için hakkında ‘FETÖ’ üyesi olduğuna ilişkin üç tanık ifadesi bulunmasına karşın hiç tutuklanmadığını bildirdi.

Tosun’un, rahatsızlığını bildirmesi nedeniyle adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydeden Mehmet Yılmaz, “Haber tamamen yalan, kamuoyuna haksız bilgi veren bir haber. Böyle bir dönemde bu haberin yapılması son derece manidar.” diye konuştu.

Kaynak: Haksöz Haber, AA