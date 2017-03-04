FETÖ Soruşturmasında 385 Askere 3'er Kez Müebbet İstemi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
04.03.2017 09:01
FETÖ Soruşturmasında 385 Askere 3'er Kez Müebbet İstemi
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Şırnak'ta 49'u tutuklu 385 asker hakkında, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şırnak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 49'u tutuklu 385 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY üyeleri tarafından gerçekleştirilen "kanlı darbe girişimine" destek olmak için Ankara'ya gitmek üzere Cizre Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan ve gitmeleri engellenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı, Çakırsögüt Komando Tugay Komutanlığı ve Akça Tugay Komutanlığında görevli 385 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016/1649 numaralı soruşturma dosyasıyla general, subay, astsubay ve uzman erbaş rütbelerinde 49'u tutuklu 385 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

4 SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 385 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca dönemin Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı hakkında da aynı suçlardan ceza istenirken, "Silahlı terör örgünü kurma veya yönetme" suçunu işlediği gerekçesiyle de 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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