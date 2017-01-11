‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ifadeleri alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 110 iş adamının sorgusu tamamlandı.
Bekir ve Mahmut Sami Boydak da Tutuklandı
AA’da yer alan habere göre, nöbetçi hâkimlik, Boydak Holding Yönetim Kurulu’nun eski başkanı Mustafa Boydak’ın kardeşi Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak’ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamının, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Hâkimlik, diğer 50 iş adamının ise “yurt dışına çıkış yasağı” zorunluluğundan oluşan adlî kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Başsavcılığın, bazı iş adamlarının adlî kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.
380 İş Adamı Hakkında Gözaltı Kararı Verilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütünün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı.
İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164’ü gözaltına alınmış, zanlılardan 54’ü işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı. 110 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilmişti.
Soruşturma kapsamında, 110 iş adamının da yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Adreslerinde bulunamayan 106 şüpheliyle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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