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FETÖ Soruşturmalarında Adalet Sorunu

FETÖ Soruşturmalarında Adalet Sorunu

Yazısında FETÖ soruşturmalarındaki garabete dikkat çeken Ahmet Hakan, haklı olarak insanların sırf bir yakını FETÖ ile bağlantılı diye mağdur edilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

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Ahmet Hakan’ın bugünkü Hürriyet’te (02.05.2017) yayınlanan “Mehmet Dişli’nin suçu Şaban Dişli’yi bağlamazken” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

“İlk günden beri yazıyorum:

Mehmet Dişli’nin 15 Temmuz darbesinin generallerinden biri olması, kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’yi bağlamaz.

Yine aynı görüşteyim:

Mehmet Dişli’den yola çıkarak Şaban Dişli’nin kellesini istemek ilkelliğin dik âlâsıdır.

*

Ama Şaban Dişli söz konusu olduğunda uygulanan bu ilkenin, garibanlar söz konusu olduğunda zerre kadar dikkate alınmaması asla kabul edilemez.

*

Eğer burası iyi, hakkaniyetli, güzel, adil, düzgün bir memleket olacaksa...

Bu ancak...

‘Olan hep garibana olur zaten’ dedirtmemekle mümkün olabilir.”

 

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