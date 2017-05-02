FETÖ Soruşturmalarında Adalet Sorunu

Ahmet Hakan’ın bugünkü Hürriyet’te (02.05.2017) yayınlanan “Mehmet Dişli’nin suçu Şaban Dişli’yi bağlamazken” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

“İlk günden beri yazıyorum:

Mehmet Dişli’nin 15 Temmuz darbesinin generallerinden biri olması, kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’yi bağlamaz.

Yine aynı görüşteyim:

Mehmet Dişli’den yola çıkarak Şaban Dişli’nin kellesini istemek ilkelliğin dik âlâsıdır.

*

Ama Şaban Dişli söz konusu olduğunda uygulanan bu ilkenin, garibanlar söz konusu olduğunda zerre kadar dikkate alınmaması asla kabul edilemez.

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Eğer burası iyi, hakkaniyetli, güzel, adil, düzgün bir memleket olacaksa...

Bu ancak...

‘Olan hep garibana olur zaten’ dedirtmemekle mümkün olabilir.”