FETÖ Soruşturmaları Kurunun Yanında Yaşı da Yakmaya Devam Ediyor

Zübeyde Varlı, maruz kaldıkları durum üzerine belediye başkan yardımcısına ve AK Parti il başkanına gittiklerini ama hiçbir cevap almadıklarını söylüyor. Telefonda ağlayan Zübeyde Varlı, “Ailece perişanız, çocuklar okuyor” diyor ve ekliyor: “Hiçbir sebep belirtmeden soruşturma sürüyor cevabı veriliyor ve eşimin maaşı ödenmiyor. Böyle çok kişi var. Suçlularla suçsuzlar neden incelenip ayırt edilmiyor?”

Zübeyde Varlı’nın Bahadır Kurbanoğlu’na verdiği mülakat şöyle:

Selamün Aleyküm Bahadır kardeş. İnşallah iyisinizdir.

Ben Zübeyde Varlı. Batman’da yaşayan 5 çocuklu bir anneyim. Sizin programınızı devamlı ilgiyle izliyorum. Bahadır kardeş sizin samimiyetinize güvendiğimden sıkıntımı sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu sorunumu gerekli mercilere ulaştırırsınız.

Ben ve ailem yıllardır Ak Partiliyiz ve ülkem için ailecek elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz ama Batman Beledeyisinde yaklaşık 16 yıldır çalışan eşim Fadıl Varlı ,belediyede iş makinesi operatörü iken kalp ameliyatı olduktan sonra idari koruma biriminde çalışmaya başladı. 08.02.2017 tarihinde bir evrak ile işinden uzaklaştırdılar.

Biz Allah'tan umut kesilmez deyip sabrettik bekledik. Ama iki gün önce öğrendik ki eşimin çıkışını vereceklermiş. Bu durumda parasız, evi ve çocukları nasıl geçindireceğimiz konusunda çaresiziz. Eşim suçsuzdur. Etrafta çevremizde olanlar bizim devletimize olan sevgimizden rahatsız olduklarından kuyumuzu kazmaya çalıştılar. 7 nüfusluk bir ailenin böyle bir iftiraya kurban gitmesine izin vermeyin. Ektiğimiz yok biçtiğimiz yok. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu olaylardan sonra bile Kızım Betül Varlı referandum çalışmalarında bulunmaya devam etti. Çünkü biz bunu herhangi bir karşılık beklemeden Allah'a olan inancımızdan dolayı yapıyoruz. Kızım Betül bundan dolayı çok defa tehdit edildi. Ona rağmen vazgeçmedi. Keşke referandum günü oy sayımı yapıldığı akşam çektiği sıkıntıları size bir anlatsa. Devletin refahı için evet için elimizden geleni yaptık. Soruyorum size: KARŞILIĞI BU MUDUR?

Buna sebep olanları Allah'a havale ettik.

Ve sizden ricam lütfen eşimin işi konusunda ilgilenmenizdir.

Allah’a emanet olun. Hayırlı günler Bahadır kardeş.

Zübeyde Varlı