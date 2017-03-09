FETÖ Sanığı Eski Polislerden 5'i Tahliye Edildi
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında on beşer yıl hapis cezası istenen 23'ü tutuklu 26 eski polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklardan Recai A, kullandığı telefonun ByLock için uygun yazılımda olmadığını iddia etti.
Müslüm A. da Bank Asya’ya yara yatırmadığını ileri sürerek, ByLock kullandığı iddialarını reddetti.
Örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen eski komiser yardımcısı Sedat P. ise hakkında suçlamalarda bulunan H.G’nin açığa alındıktan 15 gün sonra kendisine iftira attığını ileri sürdü.
Diğer sanıklar da ByLock kullandıkları yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, on beşer yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklardan Seyhan D, Yusuf Ö, Bilal T ve Ali Ö'yü il sınırları ve yurt dışına çıkış, Hüseyin K'yı da yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrolle tahliye etti.
Diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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