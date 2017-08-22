FETÖ Sanığı Eski Polise Etkin Pişmanlıktan Ceza İndirimi

Eski polis memuru Mustafa Ekinci'nin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya, tutuklu sanık Mustafa Ekinci ile avukatı Adem Kaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Ekinci'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olması ve Bank Asya'da hesabı bulunması sebebiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanığın cezasında, örgütü deşifreye yönelik verdiği etkili ve faydalı bilgilerden dolayı etkin pişmanlık kapsamında indirim uygulanmasına ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat Kaya, cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldığını, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler doğrultusunda tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, önce "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 5 yıl hapis cezası verdiği Mustafa Ekinci'nin cezasını, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek 7 yıl 6 ay hapse çıkardı.

Sanığın cezasında, etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler ve sabıkasız oluşundan dolayı indirime giden heyet, Ekinci'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

AA