FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları Tutuklandı
FETÖ’ye yönelik davalar ile Hrant Dink cinayeti davasından tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızları avukat Fatma Saadet Yılmazer ve hukuk öğrencisi Rabia Fitnat Yılmazer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Fuat Yılmazer'in kızları avukat Fatma Saadet Yılmazer ve hukuk öğrencisi Rabia Fitnat Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, ifadelerini aldığı şüphelileri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
"Firari kişilerle irtibat halinde"
Şüphelilerin ifadesini alan İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheliler Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yılmazer'in, kullandıkları telefon hatlarında, FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı "ByLock"un kurulu olduğunun MİT raporu ile sabit olduğu belirtildi. Kararda, şüpheli Fatma Saadet Yılmazer'in, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu ve firari olan kişilerle irtibat halinde bulunduğu vurgulandı.
Hakimlik kararında, şüpheli Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yılmazer'in ev aramalarında "G ve K" serisi 1 dolarların da bulunduğu ifade edilerek, şüphelilerden Fatma Saadet Yılmazer'in örgütün finans kuruluşu Bank Asya'ya, elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı sonrası yüklü miktarda para yatırdığının anlaşıldığı aktarıldı.
Hakimlik, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
AA
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