FETÖ Sanığı 3 Öğretmene 6 Yıl Hapis Cezası

Elazığ'da hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla yargılanan eski 3 öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ'da, FETÖ/PDY’e üye olma suçlamasıyla yargılanan ikisi kadın 3 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, daha önce kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden ihraç edilen tutuklu sanıklar Mahmut Akdeniz ve Melek Yeşilkaya ile tutuksuz sanık Yasemin Üzüm ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanan, bankadaki hesap hareketliliklerini örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda olan sanıkları silahlı terör örgütü olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

AA