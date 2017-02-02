FETÖ İle İlişkili 3 Kuruluşun BM'deki İstişari Statüsü Düşürülüyor

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02.02.2017 20:50
FETÖ İle İlişkili 3 Kuruluşun BM'deki İstişari Statüsü Düşürülüyor
BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un BM'deki "istişari statülerinin" düşürülmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, Türkiye'nin girişimi sonucu FETÖ’ye bağlı Kimse Yok Mu Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) BM'deki "istişari statülerinin" düşürülmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), bu statü ile BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı elde ediyor ve BM üyesi ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabiliyor.

STK'ların BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alması gerekiyor.

FETÖ ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğinin 2010, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON'un 2012 yılından beri EKOSOK nezdinde "istişari statüsü" bulunuyor.

Türkiye'nin talebi kabul edildi

Türkiye, FETÖ ile bağlantılı bu örgütlerin BM'deki "istişari statüsünün" iptal edilmesi talebinde bulundu.

Türkiye'de kapatılan yasa dışı bu örgütlerin BM'de de faaliyet gösteremeyeceği ve "istişari statülerinin" iptal edilmesine ilişkin talep, BM Sivil Toplum Kuruluşları Komitesinde değerlendirildikten sonra oylamaya sunuldu.

Oylamada 19 üyeli komiteden 16 ülke Türkiye'nin talebine destek verdi. ABD, İsrail ve Uruguay ise her örgüt için ayrı ayrı yapılan oylamalarda "hayır" ve "çekimser" oyları kullandı. 

AA

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