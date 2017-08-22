“FETÖ ile FETÖ’nün Taktikleriyle Mücadele Edilmez”

Hasan Öztürk’ün bugünkü Yeni Şafak’ta (22 Ağustos 2017) yayınlanan “FETÖ İle FETÖ’nün Taktikleriyle Mücadele Edilmez” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi görünenlerin bir kısmının yöntem olarak FETÖ taktikleri uyguladığını gördükçe...

Ve bir zamanlar FETÖ ile içli dışlı olanların bugün FETÖ savar halllerine şahit oldukça, dinimizin bize vazettiği makuliyet bahsini yeniden hatırlıyorum.

Hazreti Peygamber (as) bir hadisinde, “Bir insanı çok sevme ki bir gün olur nefret edersin, bir insandan nefret etme ki olur ya bir gün seversin” diyor.

Aslında beşeri ilişkilerdeki sınırları bize hatırlatıyor.

Ancak bu hadis dün öyle, bugün böyle davrananlara da iyi bir örnek.

Dün, aşırı FETÖ savunucularının bir kısmı bugün aşırı FETÖ savar rolü üstlenmiş görünüyor.

Dün de yadırgatıcıydı halleri, bugün de...

Oysa işin farkında olanlar açısından yani makuliyeti bir yaşam biçimine dönüştürebilenler, “muzur ile mücadele”nin bile “kurala, izana” bağlı olduğunu bilirler.

FETÖ’nün bilinen taktik ve yöntemleriyle, FETÖ ile mücadele etmek ne insani ne ahlaki ne dini ne de milli bir tutumdur. Ve sonuç alınması mümkün değildir.

Çünkü FETÖ’nün taktikleri ne insani ne ahlaki ne dini ne de millidir.

Yalana yalan ile mukabele etmeyiz biz...

Kumpasa kumpasla mukabele etmeyiz.

Ahlaksızlığın ne olduğunu biliriz. Dinin, hukukun ve örfün gereğini yerine getiririz.

Yanlış anlaşılmasın, FETÖ ile FETÖ taktikleriyle mücadele etmemek dişe diş mücadele etmemek anlamına gelmez.

Bilakis FETÖ’nün hayatımızdan tamamen çıkması için “davranış biçimleri”nin de tasfiyesi gerekir. FETÖ gibi yapmamak asıl mücadeledir ve zaferle sonuçlanacak olan budur. Yoksa, FETÖ’nün davranış biçimi bize bulaşır ki asıl felaket budur.

FETÖ ile mücadele ediyor gibi yapıp, onlardan boşalan alanlara sızan ve oraları işgal edenlere bir de bu gözle bakın lütfen.