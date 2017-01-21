FETÖ Davasında 5 Eski Subaya Ağırlaştırılmış Müebbet
Adana'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığında görevli 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu yargılanan dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve Üsteğmen Hasan Şahna ile avukatları katıldı.
Savcı, mütalaasını yenileyerek tüm sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesindeki, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkları "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.
Ayrıca sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi.
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- “ABD’nin Büyükelçiliği Kudüs’e Taşıma Kararı Savaş İlanıdır!”
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Emanet” Kavramı İşlendi
- Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul Edildi
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- FETÖ Davasında 5 Eski Subaya Ağırlaştırılmış Müebbet
- İşgalci Rusya, Suriye'deki Deniz Üssünü Genişletiyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
- Selametin Değil Rezaletin Habercileri
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine Gideceğiz Açıklaması
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi
- AP Röportörü Piri, Meclis’te Vandallığa Soyunan Meslektaşlarına Destek Çıktı!
- Mehmet Şimşek’in Esed’li Çözüme Dair Çelişkili Sözleri
- 27 Mayıs Darbesi CIA Belgelerinde: CHP Biliyordu
- Rüşvet Belası
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim